Букмекеры оценили шансы Сафонова стать лучшим игроком финала ЛЧ

Букмекеры оценили шансы российского вратаря парижского ПСЖ Матвея Сафонова стать лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 7,50. Шансы забрать приз выше у одноклубников россиянина — Усмана Дембеле (5,50) и Хвичи Кварацхелии (5,50).

Букмекеры также принимают ставки на то, что Сафонов сможет сохранить свои ворота сухими. Коэффициент на это событие составляет 2,85.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште, игра начнется в 19:00 по Москве. ПСЖ может выиграть титул во второй раз подряд.