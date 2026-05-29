Аршавину исполнилось 45 лет. «Зенит» и сборная России поздравили экс-футболиста

Бывшему полузащитнику сборной России, «Зенита», «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрею Аршавину сегодня исполнилось 45 лет.

Сейчас российский специалист занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Петербургский клуб и национальная команда поздравили Аршавина с днем рождения в социальных сетях.

«🥳 Андрею Аршавину – 45! Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых. Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич 💙», – говорится в сообщении «Зенита».
«Андрею Аршавину – 45 👏🇷🇺. Поздравляем экс-капитана нашей сборной и бронзового призера Евро-2008 с днем рождения! Желаем Андрею Сергеевичу счастья, благополучия и исполнения всех желаний 🙌», – написала российская сборная в своем поздравлении.
