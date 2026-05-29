«Реал», «Бавария» и «Челси» хотят бесплатно подписать защитника «Ливерпуля»

«Реал», «Бавария» и «Челси» хотят подписать Конате бесплатно. Защитник «Ливерпуля» и Франции определится со своим будущим до ЧМ (L’Equipe)
Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заинтересовал сразу несколько клубов.
Сообщалось, что 27-летний игрок не договорился с «красными» о продлении контракта и покинет английскую команду в качестве свободного агента.
По данным L’Equipe, источники, близкие к французу, утверждают, что переговоры зашли в тупик и соглашение достигнуто не будет. Издание отмечает, что данная ситуация возникла из-за внутренних разногласий на фоне неудачного сезона «Ливерпуля» относительно структуры и сумм контракта Конате.
Ранее появилась информация, что наибольшими шансами подписать защитника обладает «ПСЖ». L’Equipe добавляет, что «Реал», «Бавария» и «Челси» также попытаются заполучить футболиста. Ожидается, что игрок сборной Франции определится со своим будущим, прежде чем отправиться на чемпионат мира-2026.
