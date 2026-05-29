«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля»

Лондонский «Челси» проявляет серьёзный интерес к немецкому полузащитнику «Ливерпуля» Флориану Вирцу, сообщает Football Insider. По данным источника, мерсисайдцы могут рассмотреть предложения по хавбеку, если им поступят подходящие.

Отметим, что Вирц выступал за «Байер», когда главным тренером команды был Хаби Алонсо, ныне возглавляющий «Челси». Флориан перебрался в «Ливерпуль» прошлым летом, став самым дорогим приобретением в истории клуба. В дебютном сезоне за «красных» полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вирца в € 110 млн.