В швейцарском клубе ответили, рассматривают ли подписание Дзюбы

Президент "Сьона" Кристиан Константин ответил, интересуется ли клуб Артемом Дзюбой.

© ФК "Акрон"

По словам Константина, "Сьон" не рассматривает подписание Дзюбы.

- Нам не интересен Артем Дзюба. Это отличный нападающий, но он уже в возрасте. Это нам не нужно. Тем более, позиция форварда в нашем клубе уже укомплектована, - цитирует Константина Sport24.

Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и российского чемпионата. Также он стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.