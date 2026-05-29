Экс-тренер "Спартака" может возглавить команду из Италии

Бывший наставник московского клуба может возглавить команду из Италии.

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско близок к назначению в "Болонью". Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры между клубом и немцем находятся на финальной стадии.

Напомним, последним кубом в карьере Тедеско был "Фенербахче", который он возглавлял с сентября 2025 по апрель 2026 года.

Ранее "Болонья" объявила об уходе с поста главного тренера команды Винченцо Итальяно, который работал с июня 2024 года. В минувшем сезоне подопечные Итальяно финишировали на 8-й строчке в Серии А.