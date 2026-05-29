Колыванов: футболистам сборной России приелись товарищеские матчи

«Сборной России приелись товарищеские матчи. Карпину сложно настроить команду, многие головой в отпуске после чемпионата. Никому не понравилась игра с Египтом». Колыванов про 0:1

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов подвел итоги BeBoom товарищеского матча россиян против Египта (0:1).

«Сборная Египта – хорошая команда. Но не в этом дело. Последние годы мы не участвуем в отборочных матчах. Наверное, футболистам приелось, что играем товарищеские игры. Карпину сложно настроить команду. Я сам был футболистом – когда ездили на турниры, первые два-три товарищеских матча сыграешь, а дальше уже нет такого запала. Ребят можно понять. Многие головой в отпуске после чемпионата. Не хотел бы говорить что-то против нашей сборной. В атаке не получалось. Но Египет вышел настроенный – каждый хотел проявить себя перед чемпионатом мира. Никому не понравилась игра. Отмечали, что сборной России было сложно», – сказал Колыванов.
