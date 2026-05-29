ПСЖ сделал выгодное предложение «Атлетико» по нападающему Альваресу

«ПСЖ» предложил за Альвареса 120 млн евро и двух игроков. Форварду «Атлетико» готовы обеспечить зарплату как у Дембеле – 22 млн евро в год (El Chiringuito TV)
«ПСЖ» сделал выгодное предложение «Атлетико» с целью подписания нападающего Хулиана Альвареса.
По информации El Chiringuito TV, французский клуб предложил 120 млн евро и двух игроков за 26-летнего аргентинца.
Парижане готовы обеспечить футболисту зарплату как у обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле. Речь идет о сумме в 22 миллиона евро в год после вычета налогов.
Ранее сообщалось, что предложение по Альваресу также готовит «Барселона», уже согласовавшая контракт с игроком. Утверждалось, что «Атлетико» готов отпустить форварда примерно за 150 миллионов евро.
