ПСЖ сделал выгодное предложение «Атлетико» по нападающему Альваресу

«ПСЖ» сделал выгодное предложение «Атлетико» с целью подписания нападающего Хулиана Альвареса.

По информации El Chiringuito TV, французский клуб предложил 120 млн евро и двух игроков за 26-летнего аргентинца.

Парижане готовы обеспечить футболисту зарплату как у обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле. Речь идет о сумме в 22 миллиона евро в год после вычета налогов.

Ранее сообщалось, что предложение по Альваресу также готовит «Барселона», уже согласовавшая контракт с игроком. Утверждалось, что «Атлетико» готов отпустить форварда примерно за 150 миллионов евро.