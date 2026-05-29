Мостовой оценил игру сборной России против Египта

Мостовой про 0:1 с Египтом: «Чуть соперник посильнее, у сборной России уже проблемы. Сильного состава египтян мы не увидели, а у нас вышла основа, кроме Головина»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру национальной команды против Египта.

Россияне уступили египтянам (0:1) в BetBoom товарищеском матче в Каире.

«Чуть соперник посильнее, и у сборной России уже проблемы. Это мы увидели с Египтом. Первый раз за долгое время играли на выезде с командой, которая поедет на чемпионат мира. Понимал, что будут играть неоптимальным составом. Был риск получить травму, так что сильного состава не увидели. А у России вышла основа, кроме Головина, которого не было», – сказал Мостовой.
