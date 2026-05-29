«Локомотив» объявил о завершении аренды игрока «Спартака»

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в столичный «Спартак».

«ФК «Локомотив» сообщает, что 31 мая истекает срок действия арендного соглашения полузащитника Данила Пруцева, в связи с чем футболист возвращается в ФК «Спартак-Москва», за который он выступал с 2022 года.

Данил Пруцев перешёл в «Локомотив» 28 августа 2025 года и в течение сезона-2025/2026 провёл за клуб 35 матчей, в которых записал на свой счёт два забитых мяча и три голевые передачи.

Футбольный клуб «Локомотив» искренне благодарит Данила Пруцева за проведённый бронзовый сезон в стане железнодорожников, за честную, самоотверженную и яркую игру на поле. Желаем здоровья и удачи в продолжении карьеры!» — написано в сообщении клуба.