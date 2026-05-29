Выяснилось, сколько получат игроки ПСЖ в случае победы в ЛЧ

Игроки «ПСЖ» получат по 1 млн евро в случае победы в ЛЧ – как и год назад (L’Équipe)
Футболистам «ПСЖ» выплатят внушительные премиальные в случае победы в Лиге чемпионов.
Парижане 30 мая сыграют с «Арсеналом» в финале турнира.
По данным L’Équipe, вознаграждение за победу составит около 1 млн евро на каждого игрока. Такая же сумма была и в прошлом году, когда парижский клуб выиграл ЛЧ, победив «Интер» (5:0).
Отмечается, что, как и в большинстве крупных европейских клубов, бонусы обсуждались в начале сезона. Переговоры с руководством «ПСЖ» вели четыре капитана – Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья.
Что касается Лиги 1, бонусы парижанам выплачиваются только за победу в чемпионате. Та же логика действует и в Лиге чемпионов. Суммы, выплачиваемые после четвертьфиналов или полуфиналов, остаются «относительно символическими». Настоящие премии приходят с трофеями – внутри руководства клуба считают, что движущей силой должны быть победы, а не деньги.
«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)
У «Реала» рекордные доходы в истории спорта – 1,265 млрд долларов. Мадридцы превзошли «Даллас» из НФЛ (Forbes)
Долг «Пари НН» чуть больше 300 млн рублей, а не 1,5 млрд. Доходы клуба выросли до 258 млн за год, он может выйти в плюс (Иван Карпов)
«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)
У «Реала» рекордные доходы в истории спорта – 1,265 млрд долларов. Мадридцы превзошли «Даллас» из НФЛ (Forbes)
Долг «Пари НН» чуть больше 300 млн рублей, а не 1,5 млрд. Доходы клуба выросли до 258 млн за год, он может выйти в плюс (Иван Карпов)