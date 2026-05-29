Выяснилось, сколько получат игроки ПСЖ в случае победы в ЛЧ

Футболистам «ПСЖ» выплатят внушительные премиальные в случае победы в Лиге чемпионов.

Парижане 30 мая сыграют с «Арсеналом» в финале турнира.

По данным L’Équipe, вознаграждение за победу составит около 1 млн евро на каждого игрока. Такая же сумма была и в прошлом году, когда парижский клуб выиграл ЛЧ, победив «Интер» (5:0).

Отмечается, что, как и в большинстве крупных европейских клубов, бонусы обсуждались в начале сезона. Переговоры с руководством «ПСЖ» вели четыре капитана – Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья.

Что касается Лиги 1, бонусы парижанам выплачиваются только за победу в чемпионате. Та же логика действует и в Лиге чемпионов. Суммы, выплачиваемые после четвертьфиналов или полуфиналов, остаются «относительно символическими». Настоящие премии приходят с трофеями – внутри руководства клуба считают, что движущей силой должны быть победы, а не деньги.