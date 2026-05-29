Стал известен размер долга «Пари НН»

Долг «Пари НН» чуть больше 300 млн рублей, а не 1,5 млрд. Доходы клуба выросли до 258 млн за год, он может выйти в плюс (Иван Карпов)
Долг вылетевшего из Мир РПЛ «Пари НН» в 5 раз меньше, чем сообщалось в медиа.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, у клуба есть кредиторская задолженность, однако она составляет не 1,5 млрд рублей, а чуть больше 300 млн.
За прошлый год у нижегородского клуба выросли коммерческие доходы (с 206 до 258 млн рублей), а в команде появились активы, которые можно выгодно продать. Поэтому к концу года клуб может выйти в ноль или даже уйти в плюс.
Критического положения в «Пари НН» нет, подчеркивает Карпов.
