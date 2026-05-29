Мостовой предсказал исход финала ЛЧ

Бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ».

«Арсенал» никогда не выигрывал ЛЧ, сейчас выиграл чемпионство, всё в их руках. «ПСЖ» в том году выиграл, в этом году опять свой чемпионат. Я бы не сказал, что Арсенал слабее. У меня складывается впечатление, что может быть один-один, два-два. Я рад, что есть дополнительное время, которого кстати не было в финале Кубка России. Финал — одна игра, здесь должно решаться на поле. Сколько было игр, когда команда всю игру отбивается, а потом — пенальти. А другая давила, гоняла и говорит: «А может, в дополнительное время что-нибудь произойдёт?» Подтверждение — Чемпионат мира, Аргентина — Франция: в дополнительное время было сумасшествие. Так многие становятся героями: кто-то выходит на замену, забивает сумасшедший гол — и он герой. А так бы не вышел — и всё».

Финал ЛЧ сезона-2025/2026 между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена»в 19:00 по мск.