У «Реала» рекордные доходы в истории спорта

«Реал» заработал 1,265 миллиарда долларов в сезоне-2024/25. Доходы мадридского клуба выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Forbes, «Реал» установил новый рекорд по доходам среди клубов во всех видах спорта, превзойдя показатель «Далласа» из НФЛ в 1,230 млрд.