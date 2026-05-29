Непомнящий оценил потенциал "Спартака" завоевать золото РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил потенциал "Спартака" завоевать золотые медали РПЛ в следующем сезоне.

"На сегодняшний день "Спартак" реально по подбору игроков, по их качествам, по всему подходит на роль претендента на титулы. Там не к чему придраться. Все есть, играйте и боритесь за титулы", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".

24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Это первый трофей красно-белых с 2022-го года.

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.