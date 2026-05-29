«Атлетико» опроверг предложение «Барселоны» по Альваресу

«Атлетико» снова опроверг предложение «Барсы» по Альваресу: «Всего лишь очередная ложь». Клуб настаивает, что форвард не продается
«Атлетико» снова опроверг информацию о получении официального предложения от «Барселоны» по Хулиану Альваресу.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил 100 млн евро за аргентинского нападающего.
«Это всего лишь очередная ложь», – заявили в «Атлетико».
Как передает Marca, клуб продолжает настаивать, что Альварес не продается. Его контракт действует до 2030 года, а сумма отступных в размере 500 миллионов евро служит гарантией перед любыми потенциальными предложениями.
Ранее «матрасники» уже делали похожее заявление: «Альварес не продается. Нам надоела ложь, полуправда и выдуманные новости».
