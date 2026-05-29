Мостовой в стихах поздравил Титова с юбилеем

Мостовой в стихах поздравил Титова с 50-летним юбилеем
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил с юбилеем экс-полузащитника «красно-белых» Егора Титова. 29 мая Титову исполнилось 50 лет. Мостовой записал видеообращение со стихотворением в своих соцсетях.
Егор Титов является воспитанником «Спартака». В составе клуба он стал шестикратным чемпионом России. Титов дважды побеждал в Кубке страны.
В 1998 и 2000 годах Егора Титова признали лучшим футболистом страны.
Егор Титов также сообщил, что после победы в Кубке России ждёт от «Спартака» Суперкубок, а затем— чемпионство.