Вратарь Алиссон может остаться в «Ливерпуле»

Алиссон может остаться в «Ливерпуле» на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере вратаря заинтересован «Ювентус». 33-летний игрок не против перехода в итальянский клуб, однако его решение зависит от позиции мерсисайдцев. Вчера появилась информация, что бразилец и туринцы ожидают ответа от «красных» до начала чемпионата мира.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» официально уведомил Алиссона о своем желании, чтобы он остался и продолжил играть за клуб в следующем сезоне.

Англичане не хотят терять еще одного опытного ключевого игрока этим летом. По окончании сезона команду покинули вингер Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон.