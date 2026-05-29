Вратарь Алиссон может остаться в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» официально уведомил Алиссона, что хочет сохранить его в следующем сезоне. 33-летним вратарем интересовался «Ювентус»
Ранее сообщалось, что в трансфере вратаря заинтересован «Ювентус». 33-летний игрок не против перехода в итальянский клуб, однако его решение зависит от позиции мерсисайдцев. Вчера появилась информация, что бразилец и туринцы ожидают ответа от «красных» до начала чемпионата мира.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» официально уведомил Алиссона о своем желании, чтобы он остался и продолжил играть за клуб в следующем сезоне.
Англичане не хотят терять еще одного опытного ключевого игрока этим летом. По окончании сезона команду покинули вингер Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон.
