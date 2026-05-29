Тренер «Спартака» убрал сырники из рациона футболистов

Карседо не нравится состав сырников. Тренер «Спартака» считает их неспортивным питанием, но не стал убирать из рациона игроков
Главному тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо не понравился состав сырников, как когда-то и Доменико Тедеско, возглавлявшему команду в прошлом.
Об этом рассказывается в материале Спортса’‘ про испанского специалиста.
Карседо считает сырники неспортивным питанием. При этом, тренер не стал убирать их из рациона футболистов.
