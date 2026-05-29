В «Динамо» не стали отрицать интерес к Дзюбе

В махачкалинском "Динамо" не отрицают информацию об интересе к Дзюбе
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не стал отрицать информацию об интересе к Артему Дзюбе, передает Sport24.
Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.
Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.