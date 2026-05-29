Осинькин высказался о своем приходе в "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о своем приходе в клуб.

"Пожалуй, ожидания с реальностью не совпали. Мы думали, что хотя бы чуть-чуть будет база для движения вперед. С другой стороны, тренеров не зовут туда, где все хорошо", - сказал Осинькин.

Игорь Осинькин был назначен на пост главного тренера "Сочи" в сентябре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 30 турах, и напрямую вылетела из Российской Премьер-Лиги. Сезон 2026/2027 сочинская команда начнет в Первой лиге.