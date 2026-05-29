Экс-тренер «Динамо» высказался о будущем карьеры Ролана Гусева

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, как скоро Ролан Гусев сможет найти новое место работы после ухода из московского клуба.

«У нас сейчас многие тренеры сидят и не работают. Тот же Игнашевич, Федотов сколько уже времени ждет. Так что, думаю, Ролану будет тяжело найти работу в Премьер-Лиге. А вот в Первой лиге смотря какая команда и какие цели. «Урал»? Думаю, тут есть смысл. У клуба есть задача выхода в РПЛ», – сказал Петрушин корреспонденту Vprognoze.ru.

Ранее должность главного занимал Ролан Гусев, который покинул клуб по итогам сезона-2025/2026, на его место пришел Сандро Шварц, работавший в клубе до 2022 года в московском клубе.