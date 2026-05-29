«Барселона» объявила о переходе Энтони Гордона из «Ньюкасла»

«Барселона» на своей странице в социальной сети X объявила о переходе крайнего нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.