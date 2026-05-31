«Арсенал» готов потратить € 345 млн на трансферы после поражения в ЛЧ — Дикенсон

«Арсенал» намерен отреагировать на поражение в финале Лиги чемпионов тратами на трансферы в размере £ 300 млн (€ 345 млн). Об этом сообщает журналист Джейми Дикенсон на странице в социальной сети X.

По информации источника, «канонирам» уже выделили £ 175 млн (€ 200 млн) на покупку двух футболистов: полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» и нападающего Эли Крупи из «Борнмута».

Подчёркивается, что руководство «Арсенала» одобрит ещё £ 125 млн (€ 145 млн) на приобретение новых игроков в защиту и полузащиту, при условии, что клуб получит около £ 100 млн (€ 115 млн).

В субботу, 30 мая, лондонская команда уступила «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 пен.).

