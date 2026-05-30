Энтони Гордон объяснил, откуда знает испанский язык после перехода в «Барселону»

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Энтони Гордон после перехода в каталонский клуб из «Ньюкасла» рассказал, почему хорошо знает испанский язык.

«Я хотел играть за «Барселону» с трёх лет. В «Ньюкасле» работал физиотерапевт из Испании, и я ежедневно общался с ним на испанском языке. Я сообщил ему, что однажды мечтаю оказаться в составе каталонского клуба, поэтому постарался немного выучить язык», — сказал Гордон на пресс-конференции.

Английский вингер подписал контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.