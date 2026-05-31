Смолов потерял крупную сумму из-за ставки на Сафонова

Бывший футболист сборной Федор Смолов проиграл крупную сумму, поставив на «сухарь» российского вратаря парижского ПСЖ Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Betonmobile.

Спортсмен проиграл миллион рублей. Также без миллиона рублей остался музыкант Егор Крид, поставивший на победу ПСЖ в основное время.

Смолов сообщил, что поставил миллион рублей на Сафонова 30 мая. Его вероятность оценивалась букмекерами с коэффициентом 3,01.

ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.