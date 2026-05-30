В «Локомотиве» прокомментировали информацию о долгах клуба. Соответствующее заявление было опубликовано на «Матч ТВ».

«У клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении.

Также в «Локомотиве» прокомментировали утверждение о том, что лицензия на следующий сезон может быть получена только при условии продажи ведущих футболистов.

«Оно не имеет под собой оснований. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа — другие источники дохода, указанные при лицензировании», — сказано в заявлении клуба.

29 мая в СМИ появилась информация о наличии крупной задолженности у «Локомотива». Отмечалось, что она составляет более миллиарда рублей.