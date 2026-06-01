«Ман Сити» может оформить один из самых дорогих трансферов лета

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса, сообщает TEAMtalk.

© Чемпионат.com

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант возвращения 23-летнего игрока на «Этихад», где он ранее выступал за академию. На Роджерса также претендуют «Арсенал», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».

В «Сити» готовятся к перестройке атакующей линии: ожидается уход Бернарду Силвы, а новый тренерский штаб во главе с Энцо Мареской вместе со спортивным директором Угу Вианой планирует усиление состава.

Роджерс считается одним из ключевых кандидатов на усиление атаки. Игрок открыт к переходу при подходящем предложении, однако «Астон Вилла» не намерена отпускать его дёшево — его трансфер может стать одним из самых дорогих в летнее окно.