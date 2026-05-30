Легенда российского футбола сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с News.ru назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором встретятся парижский ПСЖ и лондонский «Арсенал».

© Московский Комсомолец

По мнению Булыкина, преимущество на стороне французского клуба. Однако, предупредил бывший футболист, «канониры» просто так не сдадутся и способны навязать борьбу. Ключевым мотивирующим фактором для парижан, считает эксперт, станет память о болезненном разгроме от «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

«ПСЖ помнит то поражение, они понимают, что такое не должно повториться», — подчеркнул Булыкин.

Решающий матч турнира пройдёт 30 мая в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.