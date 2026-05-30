Тимур Сулейманов продлил контракт с «Ростовом»

«Ростов» в телеграм-канале проинформировал о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым на четыре года.

«Суля, мы желаем тебе яркой игры, голов, успешных матчей и побед нашему любимому клубу!» — написано в сообщении донского клуба.

Сулейманов перешёл в «Ростов» из «Локомотива» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам сезона-2025/2026 в Мир РПЛ «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место.