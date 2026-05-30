Названа самая дорогая сборная на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Touchline.

Состав действующих вице-чемпионов мира оценивается в 1,47 миллиарда евро. Второе место по дороговизне занимает сборная Англии — она «стоит» 1,32 миллиарда. На третьем месте — испанцы, их состав оценивается в 1,27 миллиарда евро.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Франции сыграет на турнире в группе I вместе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.

Ранее стало известно, что один из лидеров сборной Бразилии Неймар получил травму, которая может помешать ему выступить на чемпионате мира. Ожидается, что он восстановится за две-три недели.