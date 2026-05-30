Один из лучших футбольных клубов мира уволил главного тренера

Нидерландский специалист Арне Слот уволен с поста главного тренера одного из самых титулованных футбольных клубов Англии – «Ливерпуля». Об увольнении официально объявила пресс-служба команды.

Клуб уже приступил к поискам нового наставника, который возглавит «красных» в ближайшее время.

47-летний Слот был назначен главным тренером «Ливерпуля» в мае 2024 года. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Юргена Клоппа, который выигрывал с клубом Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов.

В своём дебютном сезоне Арне Слот привёл команду к победе в чемпионате Англии, однако сезон 2025/2026 оказался провальным – команда заняла лишь пятое место в Английской премьер-лиге и не смогла преодолеть четвертьфинал Лиги чемпионов.