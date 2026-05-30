Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЛЧ

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (30 мая). Шансы французского гранда на сохранение трофея оцениваются в 56%, вероятность победы «канониров» — 44%. Об этом информирует сайт Opta Analyst.

Opta предполагает выход в стартовом составе «ПСЖ» российского вратаря Матвея Сафонова.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.