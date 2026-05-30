Фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку на улицах Будапешта в преддверии финала Лиги чемпионов в Будапеште.

По информации Daily Mail, местная полиция готовится к дальнейшим беспорядкам. Подчёркивается, что двое британских болельщиков были арестованы за нарушение общественного порядка и повреждение автомобиля.

На сегодняшнем матче, на стадионе «Пушкаш Арена», будут работать 4000 сотрудников полиции для обеспечения безопасности. Есть вероятность, что около 10 тыс. болельщиков прибыли в Будапешт без билетов на игру и будут пытаться оказаться рядом со стадионом.