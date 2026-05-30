Дзюба сделал выбор между российскими и иностранными тренерами

Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что предпочитает, чтобы российские клубы доверяли отечественным тренерам.

На прошлой неделе Дзюба сообщил «Матч ТВ», что покидает тольяттинский «Акрон». Позже 37‑летний форвард заявил, что намерен продолжить карьеру в одном из российских клубов.

— Вы за наших тренеров или иностранцев?

— За наших, за отечественных. Почему не дать попробовать? Попробовать можно, вопрос, на сколько времени (у клубов) хватит терпения.

— Карпину не дали в «Динамо» (времени)…

—Это такой клуб, который уже 50 лет не выигрывал трофеев. Они ждут и хотят. Думаю, ждали Кубка России, остановились в полуфинале. Гусев мне импонирует по‑человечески, но как тренера его не знаю. Но нужно воспитывать свою молодежь.

— Хорошо ли вы знаете талантов из других клубов, видов спорта?

— Я всегда следил за футболом, хоккеем, баскетболом, ММА, боксом и биатлоном. Сейчас перестал смотреть лыжи и биатлон, так как наших нет. Самим норвежцам неинтересно соревноваться между собой. Когда были наши, (было) противостояние Большунова и Клебо, — передает слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».