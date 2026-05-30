Дзюба может вернуться в московский «Спартак»

37-летний нападающий Артём Дзюба, воспитанник московского «Спартака», не исключил возможности вернуться в родной клуб. Об этом он заявил в ходе Дня московского спорта, передаёт ТАСС.

«Пока я без работы. Если говорить о "Спартаке", не знаю, все может быть, время покажет. Я начинал там карьеру, если понадоблюсь, точно кухню не испорчу», — заявил Дзюба.

Ранее информагентство сообщало, что форвард покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал с 2024 года. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре со «Спорт-Экспрессом» также не стал отметать возможное возвращение нападающего.

«Он огромный профессионал. Проделал большую работу в "Спартаке" в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем», — заявил функционер.

Дзюба является воспитанником «Спартака», однако за основной состав красно-белых выступал лишь на правах аренды в сезоне‑2015/16. За долгую карьеру он также играл за тульский «Арсенал», столичный «Локомотив», петербургский «Зенит», турецкий «Адана Демиспор» и тольяттинский «Акрон».

Именно в «Зените» Дзюба добился главных клубных успехов: четырежды становился чемпионом России, четырежды выигрывал Суперкубок страны и дважды завоёвывал Кубок России.

На счету 37-летнего форварда несколько абсолютных рекордов российского футбола: он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (с учётом всех турниров и сборных) — 248 голов, лучшим бомбардиром сборной России — 31 гол, а также лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги — 177 мячей.

Несмотря на возраст, Дзюба продолжает оставаться одной из самых заметных фигур отечественного футбола, и возможный переход в «Спартак» может стать одним из самых громких трансферов межсезонья.