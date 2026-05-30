Вратарь «ПСЖ» попал в стартовый состав своей команды на матч с «Арсеналом», который начнется в 19:00 по московскому времени.
Сафонов станет вторым российским футболистом в истории, который примет участие в финале этого турнира. В 2004 году выступавший за «Порту» Дмитрий Аленичев вышел на поле на 60-й минуте в матче с «Монако» (3:0), после чего забил гол и отдал результативный пас.
Лигу чемпионов из россиян также выигрывали Игорь Добровольский (в составе «Марселя» в сезоне-1992/93), Владимир Бут (в составе «Боруссии» в сезоне-1996/97) и Денис Черышев (в составе «Реала» в сезоне-2016/17), но они не попали в заявку на финалы.
