Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на финал Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Арсенала" на финальный матч Лиги чемпионов в Будапеште.

© Российская Газета

В воротах у парижан выйдет Матвей Сафонов. Таким образом, Сафонов станет первым российским вратарем в финале ЛЧ. В нынешнем розыгрыше турнира Матвей провел десять встреч и пропустил в них 12 мячей.

Полностью стартовая расстановка "ПСЖ" выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ, Усман Дембеле.

Что касается лондонцев, то Микель Артета выставил такой состав: Давид Райа, Кристиан Москера, Габриэл, Вильям Салиба, Пьеро Инкапье, Майлс Льюис-Скелли, Дэклан Райс, Леандро Троссард, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Кай Хаверц.

Матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" начнется в 19:00 по московскому времени.