ФК "Атлетико" Мадрид потроллил Ламина Ямаля и других игроков "Барсы"

Футбольный клуб "Атлетико Мадрид" удивительным образом атаковал извечных соперников из "Барселоны", потроллив каталонских игроков испанской сборной через социальные сети.

Причиной этого, по-видимому, является попытка каталонцев переманить аргентинскую звезду "Атлетико" Хулиана Альвареса. Мадридцы теперь отреагировали несколькими насмешливыми постами: в частности, были представлены фотомонтажи молодой звезды "Барселоны" и мирового футбола Ламина Ямаля, а также Педри и игрока сборной Бразилии Рафинья в футболках "Атлетико", сообщают испанские СМИ.

Под фотографией Ямаля клуб написал: "Мы отправили сообщение в ФК "Барселона" с предложением о трансфере игроков: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовую подписку на газету "ABC" и пакет семечек. Мы с нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить окончательное предложение".

Под фотографиями также есть фраза "Вот мы начинаем", которую обычно использует известный испанский журналист Фабрицио Романо, который постоянно вбрасывает инсайды о якобы подтвержденных трансферах. Романо сообщил, что Альварес попросил руководство "Атлетико" отпустить его из клуба. Кроме того, Барселона сделала первоначальное предложение мадридскому клубу в размере 100 миллионов евро. "Атлетико" не отрицал это прямо в своих публикациях, но отверг сообщение Романо.

В других публикациях "Атлетико" жаловался на "систематическую кампанию очернения" одного из своих игроков и говорил о "фейковых новостях" и "постоянном неуважении". Кроме того, клуб намекнул на подозрения в коррупции в адрес ФК "Барселона" в части "работы с судьями", хотя победа каталонского клуба в минувшем чемпионате Испании была заслуженной и убедительной.