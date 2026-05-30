Уолкотт об Артете: «Он изменил всю культуру «Арсенала», клубу хватило терпения»

Уолкотт об Артете: «Он продолжит доминировать, думаю. Он изменил всю культуру «Арсенала», клубу хватило терпения»
Бывший игрок «Арсенала» Тео Уолкотт высказался о работе Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.
Сегодня «канониры» встретятся с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
«Я думаю, он продолжит доминировать. Я так думаю. Он действительно изменил всю культуру клуба. Многим тренерам не хватает времени, энергии и поддержки. Но у [«Арсенала»] хватило терпения. [Когда мы играли вместе, он выделялся] своей трудовой этикой. Он подавал пример и всегда был очень строг в отношении привычек, хороших привычек. И порой, когда игроки не хотели что-то делать, он следил за тем, чтобы они это сделали. Он очень целеустремленный человек. Когда он пришел в клуб, я сразу понял, что он станет капитаном. Он всегда был тем человеком, которого хотелось слушать. Он находит общий язык с игроками. Эта связь – скорее с человеком, чем с игроком, – очень помогает. Он умеет налаживать такие связи. Иногда он может переключиться. Однажды я поехал в отпуск, и он был там, отлично проводил время с детьми, играл с ними в футбол», – сказал Уолкотт.
