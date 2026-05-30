Тарпищев объяснил, почему "Спартак" популярнее "Зенита"

Несмотря на многолетнее доминирование "Зенита" в чемпионате России, самым популярным клубом страны остаётся "Спартак". Такое мнение выразил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Функционер уверен, что спортивные результаты последних лет не повлияли на лидерство красно-белых по числу болельщиков.

- Да "Спартак", конечно. Сто процентов вообще. 7 чемпионств "Зенита" за 8 лет ничего не поменяли? Ничего. Дело в том, что у "красно-белых" богатая и хорошая история, поэтому "Спартак" ещё очень долго будет народной командой, - приводит слова Тарпищева "Советский спорт".

В завершившемся сезоне московский клуб занял четвёртое место в чемпионате России. Кроме того, красно-белые завоевали Кубок России и в ближайшее время встретятся с "Зенитом" в матче за Суперкубок страны.