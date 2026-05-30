Тарпищев объяснил, почему "Спартак" популярнее "Зенита"
Несмотря на многолетнее доминирование "Зенита" в чемпионате России, самым популярным клубом страны остаётся "Спартак". Такое мнение выразил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Функционер уверен, что спортивные результаты последних лет не повлияли на лидерство красно-белых по числу болельщиков.
В завершившемся сезоне московский клуб занял четвёртое место в чемпионате России. Кроме того, красно-белые завоевали Кубок России и в ближайшее время встретятся с "Зенитом" в матче за Суперкубок страны.