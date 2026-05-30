Снейдер считает, что Хвича может выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер оценил игру вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

В эти минуты парижская команда играет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (0:1, первый тайм).

– Сможет ли Кварацхелия выиграть «Золотой мяч»?

– Конечно, судя по тому, что он показал до сих пор. Ему не повезло, что сразу после этого будет чемпионат мира. В такие годы часто выбирают игрока, который выигрывает финал чемпионата мира.

Он самый опасный нападающий «ПСЖ». Он так хорошо контролирует мяч... И при этом очень быстр, даже когда мяч у него в ногах. В полуфинале вы видели, как в конце матча он пошел дриблинг на полной скорости.

Он также может идеально отдать пас на одного из своих партнеров. У этого парня есть все. У него отличный удар. Он действительно самый важный игрок «ПСЖ», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport.