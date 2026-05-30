"ПСЖ" и "Арсенал" не выявили победителя за 90 минут

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" и английского "Арсенала" завершили вничью со счетом 1:1 основное время финального матча Лиги чемпионов. Встреча проходит в Будапеште.

На 6-й минуте счет открыл игрок "Арсенала" Кай Хаверц. На 65-й минуте ответный мяч забил Усман Дембеле, реализовавший пенальти, который заработал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Ворота ПСЖ защищает россиянин Матвей Сафонов.

Команды проведут еще два тайма по 15 минут. В случае ничейного результата по их итогам победитель определится в серии послематчевых пенальти.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский "Интер". "Арсенал" ни разу не завоевывал титул.