В Париже полиция применила слезоточивый газ против болельщиков ПСЖ

Футбольные болельщики устроили беспорядки в XVI округе Парижа недалеко от домашнего стадиона клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) "Парк де Пренс". Об этом сообщила газета Le Figaro.

Хулиганы забрасывают полицию камнями и бутылками, а также запускают фейерверки в сторону правоохранителей, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Как отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 10 человек задержаны.

30 мая в Будапеште проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ играет с лондонским "Арсеналом".

Ранее министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что в день решающей игры для обеспечения безопасности мобилизованы 22 тыс. полицейских и жандармов, из которых 8 тыс. следят за порядком в столице.