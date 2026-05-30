У Дембеле 6 голов и ассист в 4 последних матчах в ЛЧ – против «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала»
Усман Дембеле результативно проводит последние стадии Лиги чемпионов.
Нападающий «ПСЖ» сравнял счет ударом с пенальти в финальной игре против «Арсенала» – 1:1.
Это шестой гол француза в четырех последних играх турнира. Он сделал по дублю в ответной игре с «Ливерпулем» в четвертьфинале и первой игре с «Баварией» в полуфинале, а также забил немцам гол во втором матче. Также за это время у него была одна результативная передача.
Серундоло-младший и Ландалусе провели третий по продолжительности матч в истории «Ролан Гаррос» – 5 часов 58 минут
Ковальчук о восхождении жены на Эверест: «Мы летели в самолете, табло показало: высота – 8700 м. А Николь поднимается выше без кислорода, на своих ногах – это силища»
Гауфф не защитила титул «Ролан Гаррос». Она проиграла Потаповой, ведя с брейком в решающем сете
Серундоло-младший и Ландалусе провели третий по продолжительности матч в истории «Ролан Гаррос» – 5 часов 58 минут
Ковальчук о восхождении жены на Эверест: «Мы летели в самолете, табло показало: высота – 8700 м. А Николь поднимается выше без кислорода, на своих ногах – это силища»
Гауфф не защитила титул «Ролан Гаррос». Она проиграла Потаповой, ведя с брейком в решающем сете