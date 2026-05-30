У Дембеле 6 голов и ассист в 4 последних матчах в ЛЧ – против «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала»

Усман Дембеле результативно проводит последние стадии Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» сравнял счет ударом с пенальти в финальной игре против «Арсенала» – 1:1.

Это шестой гол француза в четырех последних играх турнира. Он сделал по дублю в ответной игре с «Ливерпулем» в четвертьфинале и первой игре с «Баварией» в полуфинале, а также забил немцам гол во втором матче. Также за это время у него была одна результативная передача.