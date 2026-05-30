Стало известно, покинет ли Джексон «Челси» на фоне прибытия в клуб Алонсо

Нападающий Николас Джексон, вероятно, не покинет «Челси» ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо хотел бы получше узнать возможности и качества футболистов команды, Джексон получит ещё один шанс закрепиться в составе «синих». Отмечается, что в клубе по-прежнему считают Джексона перспективным, несмотря на высокую конкуренцию в линии атаки. Трансфер возможен при поступлении щедрого предложения, однако в «Челси» настроены на сохранение нападающего в команде.

С сентября Николас Джексон на правах аренды выступал за «Баварию». В 34 матчах прошедшего клубного сезона нападающий забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.