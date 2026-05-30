Сафонов стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов

Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Ранее ТАСС сообщил, что ПСЖ после серии пенальти обыграл "Арсенал" и во второй раз в истории стал победителем турнира. Впервые Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в 2025 году. Тогда парижская команда со счетом 5:0 обыграла итальянский "Интер", Сафонов вошел в заявку на матч, но не вышел на поле. В этом году российский голкипер отыграл финальную встречу полностью.

В прошлом году Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский ("Марсель", 1993 год), Владимир Бут ("Боруссия" (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев ("Порту", 2004 год) и Денис Черышев ("Реал", 2016 год).