Сафонов не отразил ни одного пенальти в победной серии финала Лиги чемпионов

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ", хотя в послематчевой серии пенальти российскому голкиперу не удалось отразить ни одного удара. Финал турнира против "Арсенала" завершился со счётом 1:1, а судьба трофея решилась в серии 11-метровых.

© Rusfootball

Несмотря на победу парижан со счётом 4:3 по пенальти, Сафонов не совершил ни одного спасения. Два удара футболистов английского клуба пришлись мимо створа ворот.

В завершившемся сезоне 27-летний российский вратарь провёл 27 матчей во всех турнирах.