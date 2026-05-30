Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил столичный футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" с победой в Лиге чемпионов.

"Браво, ПСЖ, который восхищает всю Европу. Франция гордится", - написал глава государства на своей странице в соцсети X.

Макрон также отметил, что "новая звезда зажглась над Парижем", указав на вторую для ПСЖ победу в престижнейшем европейском турнире.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский "Арсенал". Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее - 4:3.

Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.