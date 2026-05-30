Луис Энрике высказался после победы «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после победы своей команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Мы одолели очень сильную команду «Арсенала», матч был напряжённым, с первых минут всё было непросто. Секрет? Постоянная работа. Замены сыграли решающую роль: Гонсалу [Рамуш], Бералдо, Брэдли [Баркола], Уоррен [Заир-Эмери]… они заслуживали играть, но выбрать подходящих игроков было очень сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.